Fußball

PSG-Highlights: Paris Saint-Germain schießt dank Ramos-Premientor und Verratti-Doppel Stade Reims ab

Sergio Ramos erzielte beim 4:0 (1:0)-Sieg von Paris Saint-Germain gegen Stade Reims sein Premierentor in der Ligue 1. Marco Verratti traf erstmals seit Mai 2017 in der Liga. Und weil es so viel Spaß machte, gelang ihm gleich ein Doppelpack. Den Endstand besorgte Danilo Pereira. In der Tabelle führt PSG mit 53 Punkten weiter deutlich vor dem OGC Nizza (42). Die Highlights der Partie im Video.

00:01:06, vor einer Stunde