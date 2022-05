Sportlich waren die beiden Relegationsspiele zwischen dem AS Saint-Etienne und der AJ Auxerre keine Aufreger. Nach 120 Minuten stand es wie schon nach dem Hinspiel 1:1, das Schicksal beider Klubs sollte im Elfmeterschießen geklärt werden.

Als Ryad Boudebouz den entscheidenden Elfmeter verschoss, war der Abstieg des französischen Rekordmeisters beschlossene Sache. Mit 4:5 scheiterte der Gastgeber am Zweitligisten.

In den dann folgenden Szenen lief die Situation völlig außer Kontrolle. Hunderte vermummte Anhänger stürmten den Rasen und warfen dabei Feuerwerkskörper und andere Pyrotechnik in Richtung der Spieler. Kleinere Brände entstanden, die Profis und Betreuer flohen in die Katakomben. Videoaufnahmen zeigen das Chaos:

Randale überschatten Relegations-Novum

Um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, setzte die Polizei Tränengas ein.

Nach etwa eineinhalb Minuten zogen sich die Angreifer wieder zurück. Ob es Verletzte gab, ist bis dato noch unklar.

Mit dem Sieg schaffte Auxerre nach zehn Jahren die Rückkehr in die höchste französische Spielklasse. Altmeister St. Etienne dagegen muss erstmals seit 2004 wieder runter in die Ligue 2.

Die Relegation wurde erst zur Saison 2017/18 in Frankreich eingeführt. Dass ein Zweitligist dabei triumphiert, ist ein Novum.

