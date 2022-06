Alain Migliaccio, der den Star-Coach seit fast 30 Jahren berät, erklärte in der "L'Équipe" : "All diese Gerüchte, die im Umlauf sind, sind unbegründet. Bis heute bin ich die einzige Person, die Zinédine Zidane vertreten und beraten darf. Weder Zinédine Zidane noch ich wurden vom PSG-Eigentümer direkt kontaktiert."

Er bezweifle zudem "stark, dass seine Majestät, der Emir von Katar, Scheich Tamin Ben Hamad Al Thani, üblicherweise soziale Netzwerke oder die Medien nutzt, um seine Angelegenheiten zu regeln und wichtige Entscheidungen über die Zukunft des Vereins zu treffen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er wirklich daran interessiert ist, Zinédine Zidane zu holen."

PSG hatte die Berichte auf Anfrage der Nachrichtenagentur "AFP" zunächst weder bestätigt noch dementiert.

Zidane, als Spieler mit Frankreich Welt- und Europameister, gewann als Trainer mit Real Madrid dreimal in Folge die Champions League (2016, 2017, 2018).

Den Triumph in dem prestigeträchtigen Wettbewerb strebt PSG seit der Übernahme der katarischen Investorengruppe Qatar Sports Investments 2011 mit großem finanziellen Aufwand an, scheiterte aber bislang. In der vergangenen Saison war bereits im Achtelfinale gegen den späteren Sieger Real Madrid Schluss. Pochettinos Vertrag ist noch bis Sommer 2023 gültig, doch schon im vergangenen Herbst tauchten Gerüchte auf, dass Zidane neuer PSG-Trainer werden könnte.

