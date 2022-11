Ronaldos nächstes Ziel heißt offenbar Paris Saint-Germain. Laut der spanischen Zeitung "Marca" soll er gesagt haben: "Ich weiß, dass die Tür offen ist. Ich sehe mich im Parc des Princes (Stadion von PSG., d. Red.) vor 50.000 portugiesischen Emigranten spielen. Das wäre fantastisch."

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar und Cristiano Ronaldo in einer Mannschaft - das hätte durchaus Charme. Allerdings ist es fraglich, ob sich Paris einen 38-jährigen Ronaldo noch antun will.

Ad

PSG-Transfer-Macher Luis Campos hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, den aufgeblähten Kader von PSG verkleinern zu wollen und als potentielle Neuzugänge vor allem junge Spielern in Betracht zu ziehen.

Europa League Ten Hag lobt Ronaldo: "Belohnung für harte Arbeit" UPDATE 28/10/2022 UM 11:40 UHR

Ronaldos Interesse an einem Wechsel nach Paris ist indes nicht neu. Als Spieler von Real Madrid und Juventus Turin ist er an freien Tagen oft in die französische Hauptstadt gereist.

Cristiano Ronaldo träumt seit 2019 von Wechsel zu PSG

Der französische Journalist Thierry Marchand, einst Redakteur beim renommierten Magazin "France Football", hat aus mehreren Begegnungen mit Ronaldo eine Biografie über den fünfmaligen Weltfußballer verfasst.

Marchand berichtet, dass Ronaldo ihm 2019 "zehn Minuten lang von den Reizen von PSG vorschwärmte, wie es wahrscheinlich keiner seiner Berater getan hätte".

Zu einem Wechsel kam es jedoch nie, 2021 kehrte Ronaldo zu Manchester United zurück und wurde dort nie wieder glücklich. Nun sieht er offenbar wieder eine offene Tür für seinen Traum in Paris zu kicken.

Das könnte Dich auch interessieren: Mutiger Konter - TV-Moderator stellt Katars WM-Botschafter bloß

Unglaubliches Torwart-Tor aus der eigenen Hälfte

Premier League Ikone ohne Zukunft? Weshalb Ronaldo in Europa keinen Klub finden dürfte UPDATE 27/10/2022 UM 08:59 UHR