Draxler, dessen Vertrag in Paris noch bis 2024 läuft, durfte als einer von vier Profis nicht mit auf Vorbereitungsreise nach Japan.

Der 28-Jährige war erst am 11. Juli in die Vorbereitung eingestiegen, nachdem er im April am Knie operiert wurde. Neben ihm müssen auch Ander Herrera, Georginio Wijnaldum und Layvin Kurzawa zu Hause bleiben.

