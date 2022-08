Mit drei Toren und ebenso vielen Vorlagen entpuppte sich Neymar in den ersten beiden Ligaspielen als unbestrittene Säule des französischen Hauptstadtklubs. Den ersten Elfmeter des Abends durfte der 30-Jährige trotzdem nicht schießen.

Diese Ehre wurde nämlich seinem Teamkollegen Kylian Mbappé zuteil. Da der französische Youngster aber verschoss, übernahm Neymar beim zweiten fälligen Strafstoß gegen Montpellier die Verantwortung und stellte auf 2:0 (43.).

Ein Umstand, welcher im Netz für Unverständnis sorgte. Neymar als Elfmeterschütze Nummer zwei? Für viele Fans eine eindeutige Angelegenheit. "In keinem Klub der Welt stünde Neymar an zweiter Position", schrieb ein Anhänger auf Twitter.

Brisant: Neymar versah diesen Post im Anschluss an die Partie am Samstagabend mit einem Like - und sorgt damit für ein "Penalty-Gate" bei PSG.

Galtier greift ein - Erinnerungen an Cavani

Während im Internet das Gerücht kursiert, dass sich Mbappé das Recht auf Elfmeter in seinem Mega-Vertrag versichern ließ, schob Coach Galtier den Diskussionen einen Riegel vor.

"Für dieses Spiel war es die gewählte Reihenfolge", erklärte er in der Mixed Zone. "Kylian hat zuerst geschossen, es war logisch, dass danach Neymar dran war. Wir werden sehen, wie es weitergeht."

In Paris versucht man jedenfalls, eine Eskalation des Streits zu verhindern. Immerhin haben die Szenen eine Vorgeschichte. In der Saison 2017/18 geriet Neymar schon einmal mit einem Mitspieler aneinander. Damals machte ihm Edinson Cavani die begehrte Rolle streitig. Ob sich das Drama mit Mbappé wiederholt?

