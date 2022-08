Vorvorjahresmeister gegen Vorjahresmeister hieß es am dritten Spieltag der Ligue 1. Unter dem neuen Lille-Coach Pablo Fonseca waren vier Wechsel zu verzeichnen, die Ausrichtung gestaltete sich etwas defensiver als zuletzt gegen Nantes. Beim Team von Christophe Galtier, der zum ersten Mal als PSG-Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, begann die identische Elf wie gegen Montpellier am 2. Spieltag.

Und wie sie begann. Nach nur acht Sekunden tauchte Mbappé nach traumhaften Chipball von Messi frei vor Jardim auf und behielt bei seinem Lupfer einen kühlen Kopf – Führung Paris. Damit waren die Weichen früh gestellt und PSG machte weiter Druck; dem Starensemble aus Paris war ein Hunger und eine Entschlossenheit anzumerken, die man in Paris zuletzt selten gespürt hatte.

Besonders der aufgrund einer schwachen letzten Saison harsch kritisierte Lionel Messi ließ seine Klasse aufblitzen, so auch beim 2:0, als er nach Doppelpass mit Nuno Mendes technisch fein ins rechte Eck vollendete (28.). Doch es sollte noch weitaus dicker kommen für die Hausherren. Nach einem sehenswerten Zuspiel durch Neymar vollendete Hakimi per Vollspann erst zum 3:0 (39.), bevor der Brasilianer selbst das Halbzeitdebakel für die Doggen perfekt machte und kurz vor der Pause nach Vorarbeit von Messi zum 4:0 einschob.

Doch damit war noch nicht genug. Auch nach der Pause agierten die Pariser aggressiv und entschlossen. Neymar erzielte nur kurz nach der Halbzeit das fünfte Tor nach Vorarbeit von Hakimi (52.), Mbappé hatte clever durchgelassen. In der Folge hatte die Partie mehr Trainingsspiel-Charakter. Lille, nahezu paralysiert vom Spielstand, kam defensiv entweder zu spät oder überhaupt nicht in die Zweikämpfe.

Folgerichtig tauchte Mbappé in der 67. Minute ein weiteres Mal frei vor dem bedauernswerten Leo Jardim auf und ließ dem Keeper keinerlei Chance. Die Krönung folgte kurz vor Schluss, als der überragende Neymar Mbappé mustergültig mit der Pike bediente und ebenso fein abschloss – Tor Nummer sieben.

Zwischenzeitlich hatte Jonathan Bamba für Lille das Ehrentor erzielt, sodass am Ende ein 7:1 zu Buche stand.

Die Stimmen zum Spiel:

José Fonte (OSC Lille): "Ich habe nicht viel zu sagen. Wir müssen schlauer werden, wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Gegen Paris können wir keine Geschenke machen. Paris ist eine großartige Mannschaft. Wir wissen, dass wir viel besser werden können, und wir werden uns konzentrieren, wir werden arbeiten. Du musst das nächste Spiel gewinnen."

Gianluigi Donnarumma (PSG): "Wir sind sehr zufrieden, wir hatten viel Spaß. Ich bin nicht glücklich über dieses Tor, aber wir haben großartigen Fußball gespielt. Wir haben sehr gut gespielt und gezeigt, dass wir defensiv und offensiv sehr gut sind. Das ganze Team zeigte ein gutes Gesicht. Wir arbeiten gut und das zeigt sich auf dem Platz."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Messi, Neymar und Mbappé funktionieren

Nachdem in der letzten Saison häufig Kritik geübt wurde am doch nicht so perfekt funktionieren Dreieck der Superstars, werden diese Kritiker diese Saison eines Besseren belehrt. Nicht nur gegen Lille, auch in den ersten beiden Partien wirkten MNM so eingespielt, entschlossen und spritzig wie noch nie, da ist der kleine Zoff von letztem Wochenende doch direkt vergessen. Was auch immer Christophe Galtier mit den drei doch recht schwierigen Charakteren gemacht hat, es funktioniert außerordentlich gut.

Die Zahl des Spiels: 17

Nach fünf Toren in den beiden vorangegangenen Partien setzte PSG mit den sieben Treffern heute nochmal einen drauf und steigerte damit das Torekonto auf sage und schreibe 17 Tore aus drei Partien und stellten damit einen neuen Rekord in der Ligue 1 auf.

