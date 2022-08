Nach ihrer imposanten Leistungsschau hüpften die Stars von Bayern München ganz ausgelassen vor der rot-weißen Fankurve. Es wurde gescherzt, Sadio Mane und Matthijs de Ligt umarmten sich: Dann war auch schon wieder alles business as usual.

Das 7:0 (4:0) beim historisch überrollten VfL Bochum lässt schon nach drei Spielen ein weiteres Solo des Dauer-Dominators zum Meistertitel erwarten - dafür spricht auch das Schwächeln der vermeintlichen Herausforderer aus Dortmund, Leipzig oder Leverkusen.

Ad

"Ich bin wieder sehr stolz auf unsere Mannschaft. So müssen wir weiterspielen", sagte Kingsley Coman bei "DAZN" fast drohend. "Wir sind bei 100 Prozent, ja - aber diese Saison wird lang werden. Wir müssen immer alles geben." Bochums Simon Zoller stellte ernüchtert fest: "Sie haben uns den Arsch aufgerissen. Das war krass."

Bundesliga Mané, Sané, olé! FC Bayern schenkt Bochum sieben Buden ein VOR 2 STUNDEN

Die Stimmen zum Spiel.

Simon Zoller (VfL Bochum): "Sie haben uns den Arsch aufgerissen. Das war krass. Der einzige Trost sind die Fans. Wir wurden heute komplett auseinandergeschraubt. Das ist maximal enttäuschend. Vom Anpfiff weg hatten wir keine Eier und keinen Mumm. Wir haben jeden Ball zum Gegner gespielt. Bayern hat uns nach allen Regeln der Kunst die Grenzen aufgezeigt. Wir haben eine neue Truppe, wir sind immer noch in der Findungsphase. Wir wissen noch nicht, wofür wir stehen. Manche wollen das spielen, was uns die letzten Jahre ausgezeichnet hat - bei einigen ist das noch nicht angekommen. Wir rennen teilweise rum wie ein wilder Vogelhaufen. So zerstört wurde ich noch nie!"

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Es ist sehr schade, dass wir wieder sehr einfache Gegentore bekommen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, den Schaden zu minimieren. Das ist nicht so gelungen. Jetzt müssen wir wieder aufstehen und schauen, dass die Jungs sich nicht gegenseitig die Schuld geben."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Ich bin sehr glücklich über die Art und Weise. Wir wollten gerade in den ersten 30 Minuten die Einstellung an den Tag legen, dass der Gegner merkt: Es wird schwierig, etwas zu holen. Das haben wir gemacht. Wir haben gut gespielt und verdient gewonnen."

Kingsley Coman (FC Bayern München): "Ich fühle mich sehr gut und bin froh, wieder mitspielen zu dürfen. Wir sind als Mannschaft gut drauf, das hat man in den letzten Spielen schon gesehen. Wir sind bei 100 Prozent aber wissen auch, dass die Saison sehr lang werden wird. Das wir im Sturm so variabel sind, ist ein großes Plus. Wir reden viel miteinander, das klappt auf dem Platz."

Mathijs de Ligt (FC Bayern München): "Wenn du als Verteidiger in der ersten Halbzeit dein Tor machst, willst du trotzdem bis zum Schluss die Null halten. Es war wichtig, bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Das haben wir geschafft. Wir haben viel Druck gemacht und am Ende sieben Mal getroffen."

Das könnte Dich auch interessieren: City rettet Punkt in Sechs-Tore-Spektakel - Chelsea geht in Leeds unter

(mit SID)

"Brutal ärgerlich": Das sagt Terzic zur irren BVB-Pleite gegen Werder

Bundesliga VAR-Wut nach verpasstem Sieg: Frankfurt tritt auf der Stelle VOR 4 STUNDEN