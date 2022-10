Auf eine Verlängerung konnte man sich bisher noch nicht einigen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler würde offenbar gerne länger bleiben, Real soll aber nur einen Einjahresvertrag anbieten.

Der Mittelfeldspieler soll befürchten, immer häufiger durch jüngere Stars wie Eduardo Camavinga oder Aurelién Tchouaméni ersetzt zu werden, heißt es. Daher habe es auch einen Streit zwischen Kroos und Real-Trainer Carlo Ancelotti gegeben.

Allerdings kommt der Routinier weiterhin regelmäßig zum Einsatz. Zuletzt stand Kroos in der Champions League gegen Shakthar Donezk (2:1) über die volle Spielzeit auf dem Platz. Nur eine Begegnung verpasste der 32-Jährige in dieser Saison wegen eines grippalen Infekts.

In acht von zehn Spielen stand er zudem in der Startelf. Bei PSG ist nach Informationen von "El Nacional" besonders Präsident Nasser Al-Khelaifi an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert. Doch auch Manchester City, Manchester United, der FC Liverpool, Juventus Turin und Inter Mailand sollen demnach im Rennen sein.

Eurosport-Einschätzung: Toni Kroos betonte in den vergangenen Jahren immer wieder, dass er seine Karriere bei den Königlichen beenden möchte. Sollte der 32-Jährige allerdings tatsächlich befürchten, langsam bei Real zugunsten jüngerer Spieler aussortiert zu werden, und er seine Laufbahn noch nicht beenden wollen, ist ein Wechsel nicht ausgeschlossen. PSG dürfte dann sicherlich nicht die schlechtesten Karten haben, immerhin spielen dort Superstars wie Kylian Mbappé, Neymar und Lionel Messi.

Auch finanziell würde sich ein Transfer nach Paris lohnen. Aktuell käme ein Abschied aus Madrid dennoch überraschend.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

