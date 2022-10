Sadio Mané kam für 30 Millionen Pfund, was in etwa 32 Millionen Euro entspricht, von der Anfield Road an die Säbener Straße.

"In der Welt der Premier League eine Tasse Tee", kommentierte "Sky"-Kolumnist Paul Merson die Summe. "Das hat sich gerächt und könnte sie am Ende der Saison viel mehr als 30 Millionen Pfund kosten", so der einstige Arsenal-Profi.

Mané habe "große Tore" erzielt für Liverpool. "Führungstore, Ausgleichstreffer, Siegtore in den letzten Minuten", zählte Merson auf. "Wäre es da nicht besser gewesen, ihn zu behalten und ihn dann umsonst gehen zu lassen?"

Die Frage ist müßig, denn seit dieser Saison geht der Senegalese für den FC Bayern München auf Torejagd - und man lehnt sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man unterstellt, dass ihm ihn Liverpool viele im Verein nachtrauern.

