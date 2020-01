Waldschmidt ergänzt: "Ich will mich wieder dahin kämpfen, wo ich vor der Verletzung war. Das braucht nach einer Pause mit so vielen Baustellen aber noch etwas Zeit."

Ausgerechnet bei der Nationalmannschaft hatte sich der gebürtige Siegener Mitte November am Sprunggelenk verletzt. Im Team von Bundestrainer Joachim Löw, der ihn am 9. Oktober gegen Argentinien debütieren ließ, hat es Waldschmidt (3 A-Länderspiele) in der Offensive mit hochkarätiger Konkurrenz zu tun, allen voran Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sane.

(SID)