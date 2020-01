Eines steht jetzt schon fest: Thomas Müller, Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Javi Martínez, Thiago Alcantara und David Alaba gehören zu einer Generation an Bayern-Spielern, die schon jetzt einen gewichtigen Platz in den Geschichtsbüchern des Rekordmeisters innehat. Ihre Zeit in München war und ist geprägt von einer nie dagewesenen Dominanz.

Sieben Meisterschaften in Folge, Ende Mai vielleicht deren acht - der Champions-League-Titel 2013 und diverse Halbfinalteilnahmen: Die aktuelle Bayern-Generation ist die mit Abstand erfolgreichste, die der Klub je hatte.

Es ist daher verständlich, dass die Verantwortlichen beim FC Bayern ganz genau abwägen werden, wie es mit den Säulen und verdienten Spielern dieser Epoche weitergehen soll. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kündigte vielsagend an:

" Wir werden mit allen irgendwann Gespräche führen und uns anhören, was sie in der Zukunft machen wollen. "

Komplizierte Gespräche, die sich in alle Richtungen entwickeln können.

Eurosport.de gibt Hilfestellung.

Javi Martínez

31 Jahre

Im Verein seit: August 2012

Vor allem unter Jupp Heynckes rund um den Champions-League-Triumph in Wembley gehörte der ehemalige Rekordtransfer der Münchner zur Crème de la Crème des Bayern-Kaders. Aktuell fehlt dem Basken die Rolle im Team. In der Innenverteidigung sind mit Niklas Süle, Benjamin Pavard, Lucas Hernández, David Alaba und auch Boateng gleich fünf Spieler vor Martínez.

FC Bayern München | Javi MartinezImago

Im defensiven Mittelfeld, seiner Paradeposition, setzt Flick auf Joshua Kimmich, Thiago oder Leon Goretzka. Zudem ist Martínez bereits 31 Jahre alt. Allerdings braucht der FC Bayern einen Spieler wie Martínez, der als Zerstörer – oder Neu-Deutsch "Aggressiv-Leader" im Mittelfeld ein Alleinstellungsmerkmal im Kader der Münchner darstellt.

Eurosport-Empfehlung: Bayern muss Platz im Kader schaffen und Martínez hat keine große Zukunft mehr. Verkaufen!

Thomas Müller

31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2000

Thomas Müller ist weit mehr als nur ein Offensivspieler des FC Bayern. Er ist Identifikationsfigur bei den Fans, ein Bayer, das Gesicht des Vereins, ein Phänomen. Dass er aber seine komplette Karriere in München verbringt, ist längst nicht gesagt. Unter Niko Kovac befasste sich Müller laut eigener Aussage bereits mit einem Wechsel und brachte so Unruhe in den Verein. Das kann wieder passieren, wenn Müller zu wenig spielt.

Thomas Müller jubelt gegen SchalkeGetty Images

Nachfolger Flick setzt nun zwar wieder vermehrt auf den ehemaligen Nationalspieler, doch auch das Ausland könnte in den Überlegungen des Bayers eine Rolle spielen. Mit seiner unkonventionellen Spielweise wäre der Spielertyp Müller für fast jeden Top-Verein interessant.

Eurosport-Empfehlung: Will Müller wechseln, sollte der Verein diesem Wunsch entsprechen.

Manuel Neuer

33 Jahre

Im Verein seit: Juli 2011

Die Torwartfrage ist derzeit in aller Munde an der Isar. Im Winter verpflichtete der FC Bayern mit Alexander Nübel eines der größten deutschen Torwarttalente vom FC Schalke. Neuer ging einst denselben Weg wie sein designierter Nachfolger – der sich in Sachen Spielzeit aber noch gedulden muss.

Manuel Neuer (FC Bayern München)Getty Images

Neuer ist und bleibt eine Institution im Bayern-Tor und wird – egal unter welchem Trainer – auch in der kommenden Saison die Nummer eins sein. Aber der Nationaltorwart könnte seinem Arbeitgeber den Nübel-Transfer auch übel nehmen und eine neue Herausforderung im Ausland suchen. PSG, ManCity, Real Madrid? Weiterhelfen würde Neuer jedem dieser Teams.

Eurosport-Empfehlung: Keine Frage: Verlängern.

David Alaba

27 Jahre

Im Verein seit: Juli 2008 (Erstes Halbjahr 2011 an Hoffenheim verliehen)

Alaba ist mit seinen 27 Jahren schon ein echtes Bayern-Urgestein. Nur Thomas Müller ist länger im Verein als der Österreicher, der seit Jahren seine Extraklasse unter Beweis stellt. Alaba gehört zu den besten Linksverteidigern der Welt und das, obwohl er in dieser Saison vermehrt in der Innenverteidigung aufläuft.

David Alaba - FC Bayern MünchenGetty Images

In Abwesenheit von Süle und Hernández zeigt der gebürtige Wiener seine Vielseitigkeit und macht klar: Auf ihn kann und will der FC Bayern nicht verzichten. Koste es, was es wolle.

Eurosport-Empfehlung: Keine Frage: Verlängern.

Jérôme Boateng

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2011

Rund um den Weltmeistertitel 2014 gehörte Boateng zu den besten Innenverteidigern des Planeten. Mittlerweile tut er das aufgrund seines fortschreitenden Alters und verlorener Spritzigkeit nicht mehr. Der FC Bayern hat in der Verteidigung den Umbruch eingeleitet – auf Kosten des gebürtigen Berliners, der den Verein schon in den vergangenen beiden Sommern verlassen wollte.

Jérôme Boateng | FC Bayern MünchenSID

Boateng stand zuletzt zwar wieder häufiger auf dem Feld, Spieler und Berater werden das einzuschätzen wissen. Sobald die langzeitverletzten Süle und Hernandez vollständig genesen sind, rotiert auch Boateng wieder auf die Bank/Tribüne. Daran wird auch sein enger Vertrauter aus erfolgreichen Nationalmannschaftszeiten, Hansi Flick, nichts ändern.

Eurosport-Empfehlung: Hier bedarf es keiner Empfehlung. Boateng wird den Verein verlassen.

Thiago Alcántara

Alter: 28 Jahre

Im Verein seit: Juli 2013

Der Spanier gehört ohne Frage zu den begnadetsten Fußballern im Kader der Münchner. Seine Technik, sein Spielverständnis, sein Auge: Im Mittelfeld führt an einem Thiago in Topform kein Weg vorbei. Aktuell schickt sich im Kader niemand an, den 28-Jährigen dauerhaft zu verdrängen. Sollte Thiago Bereitschaft signalisieren, seinen Vertrag zu verlängern, sollte sich der Klub nicht wehren.

Thiago vom FC Bayern und Amine Harit vom FC Schalke 04Getty Images

Auch, wenn in München jedem bewusst ist, dass der Spanier hier und da noch Luft nach oben hat. Denn das einzige, was Thiago in seiner Zeit beim FC Bayern noch nicht bewiesen hat, ist Konstanz über eine ganze Saison hinweg.

Eurosport-Empfehlung: Verlängern.

