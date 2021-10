Das 32. Strafgericht in Madrid ordnete am Mittwoch an, Hernández müsse am 19. Oktober dort erscheinen und innerhalb von zehn Tagen eine Haftstrafe von sechs Monaten antreten.

Die beantragte Aussetzung sei abgelehnt worden.

2017 war der Profi wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seiner heutigen Ehefrau mit dem Kontaktverbot belegt worden.

Bundesliga FC Bayern nimmt angeblich Barça-Quartett ins Visier 11/10/2021 AM 07:04

Laut Gericht hat das Paar dagegen verstoßen, indem es wenige Monate später gemeinsam nach Miami flog.

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kampf um Europas Krone - alle Infos zur Königsklasse

Konkurrenz für ter Stegen? Barça baggert an Ex-BVB-Flirt

Champions League Weg frei für Hernández: Abwehrchef mit Verspätung? 14/09/2021 AM 09:29