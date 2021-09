Die Nachfolge für Kuntz soll jedenfalls zeitnah geregelt werden. Denn bereits in gut zwei Wochen stehen die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und Ungarn an und man strebe "keine Interimslösung an", wie Bierhoff am Rande des 25-Jahr-Treffens der deutschen Europameister von 1996 am Montagabend im Europapark Rust betonte.

Der DFB-Direktor erklärte: "Wir legen mal alles auf den Tisch, natürlich auch externe Varianten. Wir wollen aber auch intern aufzeigen, dass wir an unsere Trainer glauben."

Er schloss zudem eine externe Lösung wie Miroslav Klose, der in der vergangenen Saison beim FC Bayern Co-Trainer von Hansi Flick war, nicht aus. Allerdings erklärte der Weltmeister von 2014 erst vor kurzer Zeit selbst, dass er aktuell einen Job als Vereinstrainer anstrebe.

Eine Versetzung von Marcus Sorg sei hingegen keine Option, da er weiter im Trainerstab der A-Nationalmannschaft verbleiben soll.

Abstimmung mit Flick "absolute Notwendigkeit"

Bierhoff verriet, dass Bundestrainer Hansi Flick bei der Entscheidung ein maßgebliches Mitspracherecht habe. "Die Abstimmung mit Hansi ist eine absolute Notwendigkeit", betonte er. Dies sei sogar vertraglich verankert.

Der frühere Angreifer erklärte: "Für die Kriterien in der Mannschaftsführung ist natürlich die Verbindung zu Hansi und die A-Mannschaft wichtig. Wir wollen ja keine zwei Welten, sondern eine Durchgängigkeit haben."

Bereit an diesem Dienstag soll sich Bierhoff in Frankfurt mit Flick sowie dem sportlichen Leiter Joti Chatzialexiou und Meikel Schönweitz, dem Cheftrainer für die U-Nationalmannschafen, an einen Tisch setzen, um sich über die Nachbesetzung von Kuntz zu unterhalten.

