Neben Neville verpflichtete Miami am Montag den früheren US-Nationalspieler Chris Henderson als Sportdirektor und Leiter der Fußball-Abteilung.

Der englische Verband FA teilte am Montag mit, dass in Kürze ein Interimstrainer für Neville verkündet werden soll, der das britische Frauen-Team auch bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) betreut.