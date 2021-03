Seit 2018 gehört dem ehemaligen englischen Nationalspieler der Fußball-Klub aus Miami, er steht dem Verein als Präsident vor. In der Saison 2019/20 spielte Inter Miami erstmals in der höchsten US-amerikanischen Liga MLS. In der Eastern Conference wurden sie allerdings mit 21 Zählern lediglich Elfter. Mitte April beginnt die neue Spielzeit in den USA.