In seiner "Regierungserklärung" gab sich Joachim Löw noch einmal kämpferisch, doch vor den vielleicht herausforderndsten Monaten seiner bald 15-jährigen Amtszeit schlug der Bundestrainer auch nachdenkliche Töne an.

Löw stellt Comeback von Müller & Co im DFB-Trikot in Aussicht

Dass seine Ära mit dem Gewinn des WM-Titels 2014 als Höhepunkt nach dem Turnier im Sommer (11. Juni bis 11. Juli) enden könnte, wollte der 61-Jährige nicht verhehlen. Dafür gab es zuletzt zu viele Rückschläge. "Seit 2018, das muss ich ehrlich gestehen, haben wir nicht all das erreicht, was wir uns vorgestellt haben", sagte Löw.

Ließ er aufkommenden Unmut im Oktober noch an sich abperlen ("Ich stehe über den Dingen"), so ist sich der manchmal etwas eigenwillige Löw jetzt bewusst: "Wir müssen alle liefern. Auch ich muss jetzt absolut liefern, gute Ergebnisse."

Das gilt für den Start in die WM-Qualifikation Ende März gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien ebenso wie für die EM, wo schon in der Vorrunde Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal warten. Wenn man bei einem Turnier starte, dann wolle man so weit wie möglich kommen, so Löw: "Das war ja immer unser Anspruch."