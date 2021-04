Publiziert 16/04/2021 Am 10:47 GMT

27 Mannschaften treten in diesem Jahr in der MLS an.

Titelverteidiger ist Columbus Crew.

Lutz Pfannenstiels Team ist jedoch noch nicht dabei. St. Louis City wird erst 2023 den Spielbetrieb in der US-Profiliga aufnehmen.

Pfannenstiel ergänzte: "Generell hat sich die Liga von den Altstars verabschiedet. Denn das ist der falsche Weg - weil diese meist nur kurz bleiben und nicht den größten Impact haben."

Bastian Schweinsteiger spielte von März 2017 bis Ende 2019 für Chicago Fire und absolvierte 92 Partien.

