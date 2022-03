"Sie glauben, wir spielen einfach nur Fußball und das war‘s. Du bist interessant, solange du spielst, danach kräht kein Hahn mehr nach dir", erklärte er im Interview mit dem US-Fernsehsender "Univision".

Higuaíns Reise begann bereits in jungen Jahren. 2007 setzte das 19-jährige Sturmtalent von River Plate über den großen Teich und schloss sich dem Starensemble von Real Madrid an. Eine Zeit, in der er sich selbst eine gewisse Naivität unterstellt.

"Wenn du mit Fußball anfängst, denkst du dir: 'Oh wie schön das alles ist.' Aber wenn du so langsam die Hintergründe kennenlernst, die Schlechtigkeit, der Neid, die Eifersucht...", führte er aus.

Laut des Vizeweltmeisters von 2014 sei es besonders wichtig, immer auf dem Radar der Branche zu bleiben. Sei man einmal von der großen Bildfläche verschwunden, würde man sehr schnell in Vergessenheit geraten. "Du bist als Spieler wie eine Einwegflasche. Wenn sie leer ist, treten sie drauf und schmeißen sie weg", unterstrich er die Schnelllebigkeit des Geschäfts. "Das ist mir schon seit einigen Jahren klar."

Higuaín: Zukunft ohne Fußball

Die großen Opfer, welcher der Profifußball von ihm forderte, hätten aber auch einen positiven Nebeneffekt gehabt. "Ich habe alles, was ich brauche, und das Wichtigste sind meine Frau und meine Tochter. Sie sind das Beste, was mir der Fußball gegeben hat, auch wenn ich dafür einen hohen Preis zahlen musste, was mein Leben betrifft", erläuterte er.

Seine Zukunft sieht er zweifellos abseits des Rasens. "Meine Zukunft ist ganz klar weit weg vom Fußball. Sehr weit weg. Ich werde den Fußball genießen, wenn ich spiele, aber danach will ich ganz weit weg davon", so Higuain. "Das macht dich kaputt. Es ist kein Schmerz oder Unbehagen, ich fühle nur, dass es nicht die Welt ist, in der ich leben möchte."

Sein Vertrag bei Inter Miami läuft am 31. Dezember 2022 aus. Dass der torgefährliche Argentinier (320 Tore in 680 Spielen) danach einen Schlussstrich ziehen wird, scheint wahrscheinlicher denn je zu sein.

