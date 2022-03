Auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Länderspiels gegen die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag (20:45 Uhr im Liveticker ) schoss der Trainer der Niederländer gegen den englischen Rekordmeister.

"Manchester United ist ein Kommerzverein", sagte van Gaal und erklärte: "Das sind schwierige Entscheidungen für einen Trainer." Der Niederländer trainierte von 2014 bis 2016 im Old Trafford und gewann in seiner zweiten Spielzeit den FA Cup mit den Red Devils. Von der Qualität seines Landsmanns ist van Gaal derweil überzeugt. "Ich denke, er ist ein großartiger Trainer. Das hat er schon mehrfach gezeigt", sagte der einstige Bayern-Coach.

"Und ein großartiger Trainer ist immer gut für Manchester United", so van Gaal. Der 52 Jahre alte ten Hag arbeitet seit 2017 bei Ajax und wurde seither zwei Mal niederländischer Meister. In der Saison 2019/2020 erreichte er das Halbfinale der Champions League, scheiterte erst durch ein Last-Minute-Gegentor am sensationellen Einzug ins Endspiel.

Trotz des Lobs empfahl van Gaal dem Ajax-Coach keinen Wechsel zum Traditionsklub der Premier League - nicht aber, weil er ihm den Schritt nicht zutrauen würde. "Geh lieber in einen Fußballverein", riet er ten Hag, Zuletzt hatten die Verantwortlichen von Manchester United Medienberichten zufolge Kontakt zum Niederländer aufgenommen

Die Red Devils suchen einen Nachfolger für Trainer Ralf Rangnick, dessen Interimstätigkeit im Old Trafford im Sommer enden soll.

