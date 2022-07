Fußball

MLS - Sacha Kljestan mit emotionalem Appell für eine Verschärfung der US-Waffengesetze: "Pisst mich an"

Sacha Kljestan von den LA Galaxy hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen CF Montreal keine Lust über die Partie zu reden. Stattdessen nutzt er seine Zeit um angesichts des Massakers im Highland Park in Illinois für eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA zu plädieren. Der US-Amerikaner gesteht, dass er sich um seine Kinder sorge. "Es pisst mich an", so Kljestan.

00:01:11, vor einer Stunde