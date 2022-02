Im Sommer ist Xherdan Shaqiri von Liverpool zu Olympique Lyon gewechselt. Dort kommt er aber bis heute nur als Ersatzspieler zum Einsatz. Zu wenig für den ehemaligen Bayern-Star.

Die französische "L'Équipe" berichtete bereits Anfang Januar, dass der Schweizer den französischen Erstligisten noch im Winter verlassen könnte.

Im Nachholspiel gegen Marseille Anfang der Woche sieht es dann plötzlich nach einer Wende aus. Der 100-fache Nationalspieler überzeugte und führte seinen Klub mit einem Treffer und einem Assist zum 2:1-Erfolg.

Vielleicht war es aber auch ein würdevolles Abschiedsspiel: Für die heutige Partie beim AS Monaco gehört der 30-Jährige bereits nicht mehr zum Aufgebot. Wie der "Blick" berichtet, hatte Shaqiri Trainer Peter Bosz darum gebeten, aus dem Kader gestrichen zu werden.

Lyon bestätigt die Verhandlungen

Sowohl "The Athletic" als auch der "Blick" berichten nun, dass der ehemalige Bayern-Akteur vor einem Wechsel zu Chicago FIre steht.

In einem Tweet bestätigte auch Lyon selbst die laufenden Verhandlungen zwischen dem Offensivmann und einem amerikanischen Klub:

Möglich macht den Wechsel auch das Transferfenster, das in den USA am 10. Februar öffnet und am 4. Mai schließt. Die MLS-Saison startet am 26. Februar.

