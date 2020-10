Löw ergänzte: "Müdigkeit kann man nicht gelten lassen, das ist keine Entschuldigung und keine Erklärung. Da geht es um Verlust der Spielkontrolle, Chancenverwertung, einfache Ballverluste in Zonen, in denen man nicht immer quer spielen muss. Auch bei der Organisation nach Ballverlust haben wir offene Positionen, die der Gegner bespielen kann. Bei der Zuordnung müssen wir sagen: Im Sechzehner ist Mann gegen Mann, da gibt es keine Raumdeckung. Auch Konzentration und Mentalität spielen eine Rolle."

Das DFB-Team wartet nach dem Remis gegen die Türkei seit über 300 Tagen auf einen Sieg. Wie zuletzt in der Nations League gegen Spanien und in der Schweiz (beide 1:1) vergab die deutsche Mannschaft trotz dreimaliger Führung leichtfertig einen Erfolg.

Löw hofft im Nations-League-Spiel am Samstag in Kiew gegen Gastgeber Ukraine auf den Einsatz von Toni Kroos und Timo Werner. Beide hatten das Länderspiel gegen die Türkei (3:3) am Mittwoch verpasst, sind aber inzwischen in Köln eingetroffen.