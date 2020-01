Buzz

Philine Roepstorff ist in Dänemark als Model bekannt. Ihr und Bendtner folgen auf Instagram zusammengenommen knapp 800.000 Nutzer.

In der TV-Serie will das Paar Einblicke in ihren mitunter luxuriösen Lifestyle geben und auch die Möglichkeit nutzen, Dinge geradezurücken. Denn so Bendtner: "Philine und ich sind das mediale Rampenlicht gewohnt. Es werden viele Geschichten über uns geschrieben, und wir erleben oft, dass diese halbwahr sind." Und weiter: "In meiner Biografie erzähle ich über die Höhen und Tiefen, die mein Leben und meine Karriere bisher geprägt haben. Und diese Serie ist die natürliche Fortsetzung dieser Geschichte."

Bendtner aktuell vereinslos

In "Bendtner og Philine" soll es auch um die Entscheidungsfindung bezüglich seiner Fußballer-Karriere gehen. Denn seit Anfang Januar ist der 81-fache dänische Nationalspieler vereinslos. Doch natürlich dreht sich nicht alles um den "Lord". Der Model-Alltag seiner Freundin soll ebenfalls großen Platz einnehmen. Zu sehen ist die Sendung beim dänischen Streamingdienst "Dplay".

Während seiner Karriere war Bendtner unter anderem für die beiden Top-Klubs FC Arsenal und Juventus Turin aktiv. Für den VfL Wolfsburg spielte er knapp zwei Jahre in der Bundesliga. Zuletzt stand der 32-Jährige nach zwei Jahren bei Rosenborg Trondheim beim FC Kopenhagen unter Vertrag.

Das könnte Dich auch interessieren: Fußball-Fans kennen sie! Das ist die Flitzerin von Schladming

(SID)