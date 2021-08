Fußball

Olympia 2021 - Fußball - Malcom schießt Brasilien zum Olympia-Gold: "Da ist es passiert!"

Im olympischen Finale zwischen Brasilien und Spanien steht es in der Verlängerung 1:1. Dann erhält Spanien eine Ecke. Doch anstatt eine Chance zu kreieren, laufen die Iberer in einen Konter. Brasilien macht das Spiel und Malcom erzielt in der 108. Minute das 2:1. Es ist der goldene Treffer zum Olympiasieg. Denn danach fällt kein weiteres Tor. Malcoms Treffer im Video.

