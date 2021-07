Fußball

Olympia 2021: Mirko Slomka analysiert das Ausscheiden der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste

Die DFB-Auswahl scheitert bei den Olympischen Spielen in Tokio bereits in der Gruppenphase. Ein 1:1 gegen die Elfenbeinküste reicht nicht für den Einzug ins Viertelfinale. Eurosport-Experte Mirko Slomka verdeutlicht in seiner Analyse, welche Szene entscheidend für das Ausscheiden war.

00:06:09, vor einer Stunde