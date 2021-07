Fußball

Olympia 2021: Mirko Slomka ist enttäuscht vom deutschen Abschneiden im Fußballturnier

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei den Olympischen Spielen in Tokio bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Ein 1:1 gegen die Elfenbeinküste reichte nicht zum Einzug in die K.o.-Phase. Eurosport-Experte Mirko Slomka erklärt, woran es gelegen hat.

