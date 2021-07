Fußball

Olympia 2021: Ragnar Ache bringt Deutschland mit einem starken Kopfball gegen Brasilien wieder ran

Ragnar Ache trifft beim Olympia-Auftakt der deutschen Mannschaft gegen Brasilien in der 83. Minute per Kopf zum 2:3-Anschlusstreffer und bringt die DFB-Elf nach dem 0:3-Rückstand zur Halbzeit wieder zurück in die Partie. Für seinen Kopfball erhält der 22-Jährige viel Lob von Kommentator Matthias Stach und Eurosport-Experte Mirko Slomka.

00:00:57, vor einer Stunde