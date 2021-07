Fußball

Olympia 2021: Spanien siegt in spektakulärem Viertelfinale gegen die Elfenbeinküste

Die spanische Olympia-Auswahl hat sich in einem spektakulären Viertelfinale nach Verlängerung gegen die Elfenbeinküste 5:2 (2:2, 1:1) durchgesetzt und das Halbfinale erreicht. Dabei erzielte Rafa Mir drei Treffer. Er war es auch, der Spanien in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit mit seinem 2:2 noch in der Partie hielt. Die Highlights des Viertelfinals.

00:03:15, vor einer Stunde