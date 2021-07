Fußball

Olympia - Fußball: Ragnar Ache trifft im Nachschuss für Deutschland nach Flanke von Amos Pieper

Die deutsche Mannschaft geht im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien als klarer Favorit in das Spiel. Deutschland geht schnell in Führung, muss aber den Ausgleich hinnehmen. In der 43. Minute erzielt Ragnar Ache das 2:1 für die Deutschen. Nach einer guten Flanke von Amos Pieper kann der saudische Torhüter die direkt Abnahme von Ache noch parieren, der Nachschuss landet aber im Tor.

00:02:02, vor einer Stunde