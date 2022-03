"Wir sind zum Hotel Opera gerannt, wo Schachtjors Trainer Roberto De Zerbi und Teil der Mannschaft untergebracht waren. Wir haben in einem Bunker Zuflucht gesucht", berichtete Fonseca im Interview mit der "Gazzetta dello Sport".

Zusammen mit zwei anderen Familien seien sie in Richtung Moldau aufgebrochen. "Es war eine schreckliche Reise: 30 Stunden Fahrt ohne Pause. Manchmal standen wir Schlange, die Flugzeuge flogen über unserem Kopf, die Menschen fanden weder Treibstoff noch Lebensmittel. Erst an der Grenze zu Rumänien habe ich mich entspannt. Meine Frau weinte, weil wir Freunde und Angehörige in der ganzen Ukraine haben", äußerte der Ex-Coach der AS Rom.

Der Portugiese appellierte an die EU und die USA, die Ukraine nicht im Stich zu lassen. "Das, was sie tun, ist zwar wichtig, ist aber ungenügend. Wir müssen das Monster stoppen", kommentierte Fonseca.

Er beklagte, dass viele Persönlichkeiten der Fußballwelt keine Position zum Ukraine-Konflikt bezogen haben. "Es wäre jetzt an der Zeit, dass sie das tun", meinte Fonseca.

