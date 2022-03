Der Italiener hatte im September 1996 innerhalb der ersten 24 Minuten drei Treffer gegen Rosenborg Trondheim erzielt. Allerdings gelang Simone beim 4:1-Auswärtserfolg der Rossoneri vor einem Vierteljahrhundert kein lupenreiner Hattrick, denn die Norweger hatten zwischenzeitlich ausgeglichen.

Lewandowski hatte den Rekordmeister am Dienstagabend nach zwölf und 21 Minuten mit zwei Elfmetern auf die Siegerstraße geführt. In der 23. Minute machte er mit seinem 85. Champions-League-Treffer den neuen Rekord in der Königsklasse perfekt. Trainer Julian Nagelsmann lobte den Mittelstürmer nach dem Sieg gegen die Österreicher bei "Amazon Prime": "Kritiker würden sagen, es waren zwei Elfmeter. Aber die hat er beide selbst herausgeholt."

Doch der 34 Jahre alte Bayern-Coach war nicht nur aufgrund der drei Treffer von der Leistung seines Superstars angetan.

"Er hat insgesamt sehr mannschaftsdienlich gespielt, viele Assists, gute Laufwege, hat die anderen gut gecoacht. Es war ein sehr gutes Spiel von ihm", sagte Nagelsmann nach dem 7:1-Kantersieg

FC Bayern: Müller zieht an Henry vorbei

Aber nicht nur Lewandowski gelang gegen den FC Salzburg ein neuer Meilenstein. Nationalspieler Thomas Müller erzielte einen Doppelpack und zog damit in der Liste der erfolgreichsten Torschützen der Königsklasse am ehemaligen französischen Weltklasse-Stürmer Thierry Henry vorbei.

Müller, erfolgreichster deutscher Torschütze im Wettbewerb, erzielte seine Treffer 51 und 52 im Achtelfinal-Rückspiel in der 54. und 83. Minute und ist nun alleiniger Siebter im Ranking.

Superstar Cristiano Ronaldo führt das Ranking weiterhin mit 140 Treffern an. Am Mittwoch kann Superstar Lionel Messi (125) vom französischen Topklub Paris St. Germain etwas Boden auf Ronaldo gut machen. Der Argentinier trifft mit PSG auf den spanischen Rekordmeister Real Madrid

