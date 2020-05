In der Diskussion um den besten Fußballer der Welt hat Jürgen Klopp den Vergleich zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gezogen. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal "freekickerz" gab der 52-Jährige preis, dass er den Barca-Star bevorzugen würde, wenngleich er Ronaldo für den "perfekten" Spieler halte. Mit den Reds traf Klopp in der Vergangenheit bereits auf beide Spieler.

"Für mich ist es Messi, auch wenn ich vor Ronaldo nicht noch mehr Hochachtung haben könnte", äußerte sich Klopp im Interview und begründete seine Entscheidung vor allem mit der Physis der beiden Superstars.

"Messi hat von Geburt an viel geringere körperliche Voraussetzungen. Wenn man sich einen perfekten Spieler malen könnte, hätte er die Größe von Ronaldo, er könnte so hochspringen oder so schnell rennen wie Ronaldo. Was noch dazukommt, ist seine Einstellung, er ist absolut perfekt und professionell, besser geht's nicht", lobte der Premier-League-Coach den Portugiesen.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi Fotocredit: Getty Images

Perfektionist Ronaldo vs. Magier Messi

"Und auf der anderen Seite steht der kleine Messi, der alles so einfach aussehen lässt. Und deshalb mag ich ihn als Spieler auf dem Platz vielleicht ein bisschen mehr," so Klopps Erklärung, der zudem Ronaldo "nicht mehr bewundern könnte."

"The Normal One" hatte es in seiner langjährigen Trainerlaufbahn bereits mit beiden Spielern zu tun. Gegen Ronaldo und dessen früheren Klub Real Madrid verloren die Reds 2018 das Champions-League-Finale. Gegen Messi und den FC Barcelona zog Klopp nach einer 0:3-Niederlage im Halbfinale durch ein 4:0 im Rückspiel doch noch in das Endspiel der Königsklasse ein.

Jürgen Klopp und Lionel Messi Fotocredit: Eurosport

Klopp: Was die Ballon-d'Or-Gewinner ausmacht

Dennoch hebt der Ex-BVB-Trainer gleichermaßen die Qualitäten von Messi und Ronaldo hervor: "Beide sind fast nicht zu verteidigen", so der 52-Jährige, der sich jedoch sicher ist: "Für mich ist er der Beste, das ist aber eine Geschmacksfrage. Auch Ronaldo ist solch ein unglaublicher Spieler."

Laut Klopp zeichnet die beiden Weltstars vor allem aus, dass sie über "so einen langen Zeitraum auf unfassbar hohem Niveau“ spielen. Für den Headcoach der Reds gäbe es zwar derzeit ein paar junge Spieler, die ein ähnlich hohes Potential erahnen ließen, die Zeit müsse jedoch zeigen, ob sie dies in ähnlicher Weise abrufen können.

