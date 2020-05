Der Ball mag aktuell aufgrund der Corona-Pandemie noch ruhen, das Fußball-Geschäft geht im Hintergrund aber natürlich weiter. Auch der FC Liverpool nutzt anscheinend die Zeit, um seine Zukunftsplanungen voranzutreiben. Nach Berichten von "Football Insider" und "AS" sollen die Reds an zwei Nachwuchsstars interessiert sein: Bukayo Saka vom FC Arsenal und Talles Magno von Vasco da Gama.

Der 18-jährige Bukayo Saka hat in dieser Saison einen steilen Aufstieg hinter sich. Spielte er zu Saisonbeginn teilweise noch in der zweiten Mannschaft des FC Arsenal, bekam er ab September mehr Einsatzzeiten bei den Profis und nutzte diese glänzend.

Dabei profitierte er einerseits von der Verletzung von Kieran Tierney, setzte sich aber auch gegen den Ex-Schalker Sead Kolasinac auf der Linksverteidigerposition durch. In den letzten elf Ligaspielen vor der Saison-Unterbrechung stand Saka neunmal in der Startelf. Insgesamt gelangen ihm in dieser Saison zudem neun Vorlagen und drei Tore in 29 Einsätzen.

La Liga Turan gesteht: "Dachte, ich wechsele zum FC Bayern" VOR 2 STUNDEN

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Arsenal will Saka offenbar halten

Diese Leistungen sind natürlich auch dem FC Liverpool nicht verborgen geblieben, so dass sie laut "Football Insider" an einer Verpflichtung interessiert sind. Zumal Sakas Vertrag bei Arsenal im Sommer 2021 endet.

Die Gunners sollen ihrem aufstrebenden linken Flügelspieler jedoch einen Fünfjahresvertrag angeboten haben. Arsenal-Trainer Mikel Arteta wolle Saka unbedingt halten. Sein Marktwert liegt aktuell laut "Transfermarkt.de" bei 20 Millionen Euro.

Liverpool hat Konkurrenz im Kampf um Magno

Noch ein Jahr jünger als Saka ist Talles Magno von Vasco da Gama. Laut der spanischen Zeitung "AS" soll Liverpool "aggressiv" um den brasilianischen Stürmer werben. Er soll bei Vasco da Gama eine Ausstiegsklausel in Höhe von etwas mehr als 45 Millionen Euro besitzen.

Jedoch sei der Verein von Jürgen Klopp nicht der einzige Interessent. Auch Olympique Lyon, der FC Sevilla und Benfica Lissabon haben Magno auf dem Zettel. Benfica soll bereits ein Angebot abgegeben haben, um sich die Unterschrift des Offensivtalents zu sichern.

Jubelt Talles Magno bald für einen europäischen Verein? Olympique Lyon, der FC Sevilla, Benfica und der FC Liverpool sollen um ihm buhlen Fotocredit: Getty Images

Nur 15 Ligaspiele, aber U17-Weltmeister

Im vergangenen Jahr wurde Magno mit Brasilien U17-Weltmeister. In der vergangenen Saison, seine erste Saison bei den Profis, absolvierte er 15 Spiele in der brasilianischen Liga und erzielte zwei Treffer.

Es hätten noch deutlich mehr Partien werden können, doch im letzten Drittel der Spielzeit fehlte er zum einen aufgrund seiner Teilnahme bei der U17-WM und zum anderen aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er sich bei der WM zugezogen hatte.

Das könnte Dich auch interessieren: Klopp verrät: Diesen Spieler würde ich zurückholen

Play Icon WATCH Ulreich vor Neustart in der Bundesliga: Bayern-Keeper umworben 00:01:16

Bundesliga Bericht aus England: Dortmund hat "next Sancho" im Visier VOR 2 STUNDEN