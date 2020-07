Ousmane Dembélé wurde zuletzt mit einem Transfer zu Manchester United in Verbindung gebracht. Wie "ESPN" berichtet, erhielten die Engländer vom ehemaligen Dortmunder allerdings einen Korb. Dembélé wolle stattdessen weiter beim FC Barcelona bleiben und sich dort durchsetzen, heißt es. Der 23-Jährige galt bei den Red Devils als Alternative, sollte Jadon Sancho nicht geholt werden können.

Der junge Dortmunder soll immer noch das Haupttransferziel von ManUnited sein. Nach Informationen von "The Athletic" wäre Dembélé aber eine weitere Option gewesen. Als Ablöse waren offenbar bis zu 80 Millionen Euro im Gespräch. Es habe auch schon erste Verhandlungen zwischen den Engländern und dem Barça-Spieler gegeben.

Der Franzose entschied sich nun aber angeblich gegen einen Transfer und will sich stattdessen wieder in den Kader der Katalanen spielen. Seit Februar fiel Dembélé wegen einer erneuten Oberschenkelverletzung aus. Erst Anfang August dürfte der Ex-BVB-Star, der auch in Barcelona immer wieder mit unprofessionellem Verhalten auffiel, vollständig fit sein.

Dembélés Vertrag beim spanischen Spitzenklub läuft im Sommer 2022 aus. Jedoch sollen die Verantwortlichen in Barcelona auch einen vorzeitigen Verkauf im Sommer diskutiert haben. In dieser Saison stand Dembélé gerade einmal in neun Spielen für Barça auf dem Platz.

Neben Manchester United soll zudem Juventus Turin Interesse am 23-Jährigen haben. Bei einem Transfer würde wohl auch Borussia Dortmund finanziell profitieren. Barcelona muss laut "Bild" bei einen Weiterverkauf Dembélés noch offene Bonuszahlungen über 20 Millionen Euro an den BVB leisten. 2017 war der Youngster für 125 Millionen Euro von Dortmund zu den Katalanen gewechselt.

