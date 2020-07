Der FC Liverpool ist weiter auf bestem Wege, die Premier-League-Saison mit einem Punkterekord (mindestens 100 Punkte) abzuschließen. Gegen Brighton & Hove Albion gewann das Team von Trainer Jürgen Klopp mit 3:1 (2:1). Mo Salah (6./76.) und Jordan Henderson (8.) erzielten die Tore für die Reds, Leonardo Trossard hatte den zwischenzeitlichen Anschluss für die Hausherren erzielt (45.).

So lief das Spiel:

Der FC Liverpool presste von Beginn an aggressiv und ging so blitzartig nach zwei Fehlern im Aufbauspiel von Brighton & Hove Albion per Doppelschlag komfortabel in Führung.

Play Icon

Premier League Klopp verrät seinen Traum vom Liverpool-Team der Zukunft GESTERN AM 21:12

Erst eroberte Naby Keita den Ball gegen Davy Pröpper und bediente Mohamed Salah (6.), der problemlos zur Führung einschob. Keine 120 Sekunden später leistete sich Innenverteidiger Adam Webster einen Bock im Mittelfeld, den letztlich Liverpools Kapitän Jordan Henderson (8.) per Distanzschuss zum 2:0 ausnutzte.

Liverpool ruhte sich etwas auf dem Ergebnis aus und ließ Brighton anschließend ins Spiel kommen. Nach einer verunglückten Abwehraktion von Joe Gomez kam Leandro Trossard (19.) zu einer gefährlichen Schusschance, doch Youngster Neco Williams, der sein Startelf-Debüt feierte, rettete in höchster Not.

Wenig später war es wieder Trossard, der mit einem tollen Sprint aus der eigenen Hälfte die beste Chance der Hausherren einleitete. Neal Maupay (26.) scheiterte nach einer Flanke von Trossard aus kurzer Distanz am stark postierten Alisson Becker.

Brighton wurde mit zunehmender Spielzeit im ersten Durchgang immer mutiger und belohnte sich kurz vor der Pause mit dem Anschlusstreffer: Tariq Lamptey bediente den auffälligen Trossard (45.) mit einer scharfen Flanke, die der Belgier per sehenswerter Direktabnahme zum 1:2 vollendete.

Das Team von Jürgen Klopp zog in den zweiten 45 Minuten wieder an und übernahm die Spielkontrolle. Salah (54.) hatte kurz nach Wiederanpfiff die erste Chance, das Spiel vorzuentscheiden, doch scheiterte aus spitzem Winkel an Adam Webster, der auf der Linie rettete.

In der Drangphase der Gäste erspielte sich Brighton nach einer Ecke die beste eigene Chance der gesamten zweiten Hälfte: Dale Stephens verlängerte eine Flanke von Pascal Groß an den zweiten Pfosten, wo Außenverteidiger Dan Burn (60.) den Ball freistehend aus kurzer Distanz nicht auf das Tor von Alisson Becker brachte.

In der Folge veränderte sich nichts am Spielgeschehen, Liverpool drängte auf das dritte Tor und belohnte sich dann auch: Salah (76.) köpfte eine schnell ausgeführte Ecke des eingewechselten Andrew Robertson ins kurze Eck zur Entscheidung.

Die Partie plätscherte dem Ende entgegen, doch in der Nachspielzeit zog Liverpool nochmal an und hatte durch Sadio Mané (90.+3) und Salah (90.+4, 90.+6) mehrere Hochkaräter, doch entweder hielt Mathew Ryan stark oder die Liverpooler Angreifer verfehlten das Tor nur knapp.

So bleibt Liverpool auf Rekordkurs, Jürgen Klopps Mannschaft fehlen noch drei Siege aus vier Spielen, um den Punkterekord von Manchester City (100 Punkte) zu brechen. Brighton kann mit neun Punkten vor der Abstiegszone nur noch theoretisch absteigen.

Stimmen des Spiels:

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool): "Es war kein perfektes Spiel für uns, aber wir haben gezeigt, dass wir zurückschlagen können, wenn es eng für uns wird. Wir sind hierher gekommen, um zu gewinnen. Wir wussten, dass sie mitspielen wollten und wir wollten den Ball mit hohem Pressing gewinnen. Wir haben versucht, Fehler zu provozieren und das ist uns früh gelungen. Wir können mit dem Spiel zufrieden sein."

Jürgen Klopp (FC Liverpool): "Wir haben sehr gut angefangen. Wir mussten uns ein wenig anpassen, da wir wussten, was sie tun wollten, aber es war ein bisschen schwer zu verteidigen. Wir haben die ersten beiden Tore dank unseres tollen Pressings erzielt, aber wir hätten in der ersten Halbzeit mehr Tore erzielen können. Ich habe den Jungs in der Kabine gesagt, 'Jungs, es kann hier auch 2:2 stehen. Es ist ein sehr attraktives Spiel'. Sie waren insgesamt schwer zu verteidigen und hatten sich daher das Tor verdient, aber in der zweiten Halbzeit haben wir die Partie kontrolliert und hätten am Ende auch das ein oder andere Tor mehr schießen können.“

Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion): "Sie fingen sehr gut an und wir waren im Kopf zu langsam. Mit der Zeit kamen wir dann in unser Tempo, spielten den Ball gut in den eigenen Reihen und hielten uns an den Matchplan, aber am Ende hat es nicht gereicht. Wir haben unseren Plan in der zweiten Halbzeit nicht durchziehen können, so reicht es gegen so eine Mannschaft einfach nicht.“

Das fiel auf: Liverpools Arbeit gegen den Ball

Der Meister der Premier League überließ Brighton gerade in den ersten Minuten den Ballbesitz und stellte mit cleverem Positionsspiel die Räume zu. So patzten die Hausherren in den ersten acht Minuten gleich doppelt und verloren zwei Bälle im Spielaufbau, die in zwei Toren resultierten. Das berühmte Pressing von Jürgen Klopp funktionierte sehr gut und brachte Liverpool früh auf die Siegerstraße, im zweiten Durchgang war das nicht mehr nötig, da die Reds auf Ballbesitz-Fußball umstellten und Brighton kaum eine Chance ließen.

Tweet des Spiels:

Die Statistik: 100

Mohamed Salahs Tor zum 1:0 war seine 100. direkte Torbeteilung im 104. Spiel für Liverpool (73 Tore, 27 Vorlagen). Damit ist er der vierte Spieler in der Geschichte der Reds, der diese Marke knackt. Nur Steven Gerrard (212), Robbie Fowler (158) und Michael Owen (148) haben mehr Scorerpunkte für Liverpool erzielt.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Alabas schwieriger Poker mit Bayern: Viele Optionen bleiben nicht

Play Icon WATCH Lockt der FC Bayern einen Arsenal-Star an die Isar? 00:02:03

Bundesliga Darum wäre der FC Liverpool mit Bayern-Star Thiago noch stärker 06/07/2020 AM 12:21

Play Icon