Jürgen Klopp und der FC Liverpool werden nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Premier League mit Lob überschüttet - die Sportwelt verneigt sich vor der grandiosen Leistung der Reds. Klopps Ex-Verein Borussia Dortmund gratulierte umgehend. "Herzlichen Glückwunsch, Kloppo!", twitterte der BVB, der mit Klopp zweimal deutscher Meister wurde. Die Reaktionen im Überblick:

1. FSV Mainz 05 (Ex-Klub von Jürgen Klopp): "Jaaaaa! Jürgen Klopp und der LFC holen die Meisterschaft in England."

Pep Guardiola (Teammanager Manchester City): "Liverpool kann ich nur zu einer grandiosen Saison gratulieren. Nach zwei gutem Spielzeiten ist die Lücke dieses Jahr zu groß. Wir waren nicht so konstant wie in den vergangenen Saisons. Liverpool hat die Champions League gewonnen und Selbstvertrauen gesammelt. Sie haben jedes Spiel so gespielt, als wäre es ihr letztes Spiel."

Erik Meijer (Ex-Profi FC Liverpool) bei Sky: "Die Vorräte an alkoholischen Getränken in den Supermärkten von Liverpool dürften jetzt geleert werden. Alles was rot ist, feiert. Jürgen Klopp hat da etwas Großes gebracht, erst gewinnt er die Champions League, dann die Meisterschaft. Wow."

LeBron James (NBA-Superstar): "Premier-League-Champion. Let's go!"

Karl-Heinz Riedle (Ex-Profi FC Liverpool) bei Sky: "Das ist etwas Einzigartiges, was Liverpool da erreicht hat. Jürgen Klopp hat aus einer Mannschaft, die gut war, eine Weltklassemannschaft gemacht. Dieser Titel bedeutet alles für Liverpool. Das ist das höchste der Gefühle. Man muss Jürgen Klopp ein Denkmal setzen. Das Team ist wohl das beste, das Liverpool je hatte. Ich sehe da eine Parallele zu dem, was er in Dortmund erreicht hat."

