Das Zuhause von Liverpool-Star Fabinho ist offenbar während der Meisterschaftsfeier der Reds in Anfield ausgeraubt worden. Am Mittwoch hatte die Mannschaft von Jürgen Klopp nach dem letzten Heimspiel der Saison den Pokal erhalten. Wie der "Liverpool Echo" berichtet, brachen wohl genau zu dieser Zeit Unbekannte in das Haus der Brasilianers ein und stahlen unter anderem Schmuck und einen Audi RS6.

In einer offiziellen Stellungnahme der örtlichen Polizei hieß es, die Bewohner des Hauses hätten am Donnerstag nach der Rückkehr in den frühen Morgenstunden den Einbruch bemerkt. Die Polizei bestätigte unterdessen nicht, dass es sich dabei um das Zuhause des Liverpool-Stars handelte.

"Niemand war zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Grundstück. Aber es wird angenommen, dass der Raub zwischen Mittwoch, 22. Juli um 15 Uhr und Donnerstag, 23. Juli um 4 Uhr morgens passiert ist", hieß es in der Stellungnahme weiter.

Das gestohlene Auto sei wenig später wieder aufgetaucht und ebenso wie das Haus auf Spuren untersucht worden. Fabinho stand beim 5:3 (3:1)-Erfolg gegen den FC Chelsea am Mittwoch 90 Minuten auf dem Platz.

Auch Mané und Firmino schon ausgeraubt

Dank einer Sondergenehmigung durften zur Feier des Tages auch die Frauen und Familien der Liverpool-Spieler im Stadion sein, so auch Fabinhos Ehefrau Rebeca Tavares. Daher befand sich zum Zeitpunkt des Einbruchs wohl auch niemand im Haus.

Der 26-Jährige wäre nicht der erste Reds-Star, der in den vergangenen Jahren ausgeraubt wurde. Auch Dejan Lovren, Roberto Firmino, Pepe Reina, Daniel Agger und Jerzy Dudek erlebten bereits Ähnliches. In das Zuhause von Sadio Mané wurde etwa 2019 während des Champions-League-Spiels gegen den FC Bayern eingebrochen.

