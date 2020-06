Der FC Arsenal hat Abwehrchef David Luiz über das Saisonende hinaus an sich gebunden. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der Brasilianer einen neuen Einjahresvertrag bis Sommer 2021. Auch die Abwehrspieler Cedric Soares und Pablo Mari verlängerten ihre Verträge um ein Jahr, mit Dani Ceballos wurde die Leihe von Real Madrid bis zum Saisonende Anfang August verlängert.

"Ich freue mich sehr, dass wir diese Spieler für die Zukunft in unserem Kader haben werden", sagte Edu, technischer Direktor der Gunners: "Sie sind Teil des langfristigen Plans, den wir entwickelt haben. Sie bringen die richtige Balance in unseren Kader."

Während David Luiz und Dani Ceballos in dieser Spielzeit zum Stammpersonal gehörten, kam Mari verletzungsbedingt nur zu drei Einsätzen. Soares trug nach seiner Verpflichtung vom FC Southampton im Januar wegen einer Knieverletzung überhaupt noch nicht das Trikot der Londoner.

