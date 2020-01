So lief das Spiel:

Sowohl Arsenal, als auch Manchester United laufen in dieser Saison ihren Erwartungen hinterher. Entsprechend wichtig war das direkte Aufeinandertreffen als potenzielle Trendwende im neuen Jahr. Manchester, das zuletzt zweimal in Folge in der Liga gewann, ging als Favorit in die Partie. Arsenal wartete derweil seit vier Spielen auf einen Sieg.

Die Partie begann furios und druckvoll. Die ersten Minuten gehörten den Gästen, ehe Arsenal voll aufdrehte und in der 8. Minute mit dem ersten Torschuss in Führung ging. Auf der linken Seite zog Sead Kolašinac in den Strafraum ein, brachte den Ball ins Zentrum. Victor Lindelöf verlängerte unglücklich auf Nicolas Pépé, der aus elf Metern mühelos einschob.

Es war der Startschuss einer Arsenal-Druckphase, in der Manchester United kaum dagegenhalten konnte. Bei den Gästen lief rein gar nichts zusammen. Die Gunners drängten auf den zweiten Treffer. In der 42. Minute führte ein Eckball zum 2:0. Alexandre Lacazette verlängerte den Ball am ersten Pfosten auf das Tor, David de Gea wehrte nach vorne ab, genau vor die Füße von Sokratis, der aus kurzer Distanz einschoss.

Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste die Initiative, drängten Arsenal phasenweise tief in die eigene Hälfte. Arsenal setzte kaum noch eigene Akzente und auf eine kompakte Defensive, die allerdings große Mühe hatte, die vielen Angriffe Manchesters abzuwehren. Die Gäste kamen zu guten Abschlüssen in der Gefahrenzone, schafften es allerdings nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen.

Am Ende steht deshalb ein verdienter Erfolg für die Gunners, die vor allem im ersten Durchgang eine ansprechende Leistung zeigten und mit starkem Offensivfußball überzeugten. Manchester United agierte in der ersten Halbzeit viel zu schwach und war trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang insgesamt der verdiente Verlierer.

Die Stimmen zum Spiel:

David Luiz (FC Arsenal): "Wir haben ein großartige erste Halbzeit gespielt und der Sieg war verdient. Wir müssen zugeben, dass wir körperlich noch nicht bereit sind - das haben wir in der zweiten Halbzeit gesehen. Und wenn du körperlich nicht mithalten kannst, musst du mit Herz spielen."

Sokratis (FC Arsenal): "Wir können noch eine Menge an uns arbeiten. Wir haben in der zweiten nicht wie in der ersten Halbzeit gespielt, aber es wird immer besser. Wir fangen an zu spielen und die Fans sind zurück, um uns zu unterstützen."

Das fiel auf: Arteta greift

Seit dem 22. Dezember ist Mikel Arteta bei Arsenal als Trainer im Amt, seine Erfolge waren bis dato überschaubar. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Bournemouth, gab es eine 1:2-Niederlage im London-Derby gegen Chelsea. Der 2:0-Sieg gegen Manchester United war dementsprechend ein wichtiger Erfolg für Arsenal und Arteta.

Doch trotz der Punkteausbeute von nur vier Zählern aus drei Spielen, bleibt zu beobachten, dass die Gunners besser auftraten als zuvor unter Unai Emery oder Interimscoach Freddie Ljungberg. Gegen den Ball spielen sie aggressiv, in Ballbesitz suchen sie mit vertikalen Pässen den Weg zum Erfolg. Ein guter Schlüssel mit temporeichen Spielern wie Pierre-Emerick Aubameyang und Pépé. Der 37-jährige Spanier erreicht sein Team und hat eine klare Spiel- und Taktikvorstellung.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 8

Die Gunners sind in dieser Spielzeit die Eckball-Könige der Premier League. Bereits acht Treffer haben sie bisher nach einem Eckball erzielt - absoluter Topwert.

Das könnte Dich auch interessieren: "Er wird wochenlang nicht spielen können": Erneuter Rückschlag für Pogba