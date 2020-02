In den letzten 14 Spielen stand der Ex Nationalspieler 13 Mal in der Startelf. Vor allem sein Ex-Mitspieler und neuer Coach Mikel Arteta plant den Deutsch-Türken wieder vermehrt ein. Jedoch gelang Özil in den 14 Partien lediglich eine Torbeteiligung, was bei seinem Jahresgehalt von 18,6 Millionen Euro deutlich zu wenig ist. Mit diesem Einkommen ist Özil Top-Verdiener bei den Gunners.

Der Interessent aus Katar wäre offenbar bereit gewesen das fürstliche Gehalt zu stemmen und auch für die Londoner stellt sich in der Kosten-Nutzen-Analyse die Frage, ob sich ein Verbleib des Weltmeisters von 2014 tatsächlich noch lohnt. Da man aber weder die Wunschspieler Dani Olmo, der sich für RB Leipzig entschieden hat, noch Yannick Carrasco, der zu Atlético zurückgekehrt ist, verpflichten konnte, sah man von einem Özil-Verkauf ab.

