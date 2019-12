So lief das Spiel:

Der FC Chelsea wirkte vom Anpfiff weg deutlich wacher in den Zweikämpfen und spielfreudiger in seinen Offensivaktionen. Nach zwei ersten halbgefährlichen Abschlüssen durch Tammy Abraham per Kopf (7.) sowie Innenverteidiger Antonio Rüdiger per Distanzschuss belohnte sich das Team von Trainer Frank Lampard nach zwölf Minuten für eine engagierte Anfangsphase.

Nach einer kurz ausgeführten Ecke bekam Willian den Ball von Mateo Kovacic an der Strafraumkante zurück, ließ Gegenspieler Serge Aurier mit zwei Übersteigern aussteigen und schlenzte die Kugel traumhaft zum 1:0 in die lange Ecke (12.).

Tottenham präsentierte sich enorm schwerfällig und gab erst nach 28 Minuten in Person von Harry Kane den ersten eigenen Torschuss ab. Heung-Min Son vergab kurz darauf nach Vorlage von Kane aus spitzem Winkel (29.), mehr aber hatten enttäuschende Spurs in Durchgang eins nicht anzubieten.

Stattdessen legte Chelsea kurz vor der Pause das 2:0 nach und profitierte im Vorfeld von einem Blackout von Spurs-Ersatztorhüter Paulo Gazzaniga. Nach einem hohen Ball Willians in den Strafraum eilte der Argentinier übermotiviert aus seinem Tor und räumte anstelle des Balls bei seiner eingesprungenen Klärungsaktion Gegenspieler Marcos Alonso satt ab. Willian übernahm den unzweifelhaften Strafstoß und schob sicher in die rechte Ecke ein (45.+4).

Tottenham konnte sich auch nach dem Seitenwechsel gegen aufmerksame Gäste nur selten in Abschlusspositionen bringen und schwächte sich nach etwas mehr als einer Stunde zu allem Überfluss auch noch selbst. Son ließ sich nach einem Zweikampf mit Rüdiger am Boden liegend zu einem Tritt in die Bauchregion des deutschen Nationalspielers hinreißen. Nach Ansicht der Videobilder blieb Referee Anthony Taylor keine andere Wahl, als den Südkoreaner mit Rot vom Feld zu schicken (62.).

Chelsea tat in Überzahl und mit einer komfortablen Führung im Rücken nur noch das Nötigste und verteidigte das Ergebnis gegen die offensiv enttäuschende Mourinho-Elf mühelos über die Zeit.

Die Stimmen zum Spiel:

Harry Kane (Tottenham Hotspur): "Das war heute eine enttäuschende Leistung von uns. Wir sind defensiv nicht in die Zweikämpfe gekommen und hatten vorne kaum Abschlüsse."

César Azpilicueta (FC Chelsea): "Es war ein guter Abend für uns. Diese Derbysiege sind immer besonders wichtig für uns und unsere Fans."

Das fiel auf: Offensive Nicht-Leistung

Tottenham lieferte gegen Chelsea seinen bislang schwächsten Auftritt in der Ära Mourinho ab. Die Spurs gaben in der gesamten Partie nur drei Torschüsse ab, von denen kein einziger auf des Gegners Tor kam. Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga musste bis tief hinein in die Nachspielzeit nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen, ehe Kane mit einem harmlosen Abschluss den ersten Schuss aufs Chelsea-Tor abgab.

Die Statistik: 100

Willians Treffer zum 2:0 war zugleich das 100. Chelsea Tor gegen Tottenham in der Geschichte der Premier League. Nur Manchester United gegen Everton (101), Liverpool gegen Newcastle (101) und Arsenal gegen Everton (107) haben gegen eine einzelne Mannschaft mehr Treffer erzielt.

