FC Everton - FC Liverpool live im TV, Livestream und Liveticker: Am 30. Spieltag der Premier League bekommt es Liverpool im Merseyside-Derby mit Everton zu tun. Anstoß ist am Sonntag, 21. Juni, um 20:00 Uhr. Das Match wird live im TV bei Sky Sport 1 und im Livestream bei SkyGo übertragen. Eurosport.de hält euch über News zur Premier League auf dem Laufenden und bietet einen Liveticker an.

Der FC Liverpool steht kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft in der englischen Premier League. Theoretisch kann es schon am 30. Spieltag soweit sein. Dazu braucht die Mannschaft von Jürgen Klopp neben einem Sieg im Merseyside-Derby in Everton allerdings auch einen Patzer von Manchester City gegen Burnley am Montag. Das Spiel zwischen Everton und Liverpool beginnt am Sonntag, 21. Juni, um 20:00 Uhr.

FC Everton - FC Liverpool: Premier League live im TV

Sky zeigt das Match zwischen Everton und Liverpool am 21. Juni ab 19:15 Uhr live im TV bei Sky Sport 1.

Premier League: Everton - Liverpool im Livestream

Sky bietet die Partie wie alle Premier-League-Matches auch im Livestream bei SkyGo an.

Everton - Liverpool: Das Match im Liveticker

Bei Eurosport.de halten wir euch über die Premier League auf dem neusten Stand. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Match aus Everton.

