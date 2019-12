So lief das Spiel:

Liverpool zeigte sich von Anfang an gewillt, im heimischen Anfield Stadium an die Erfolge der letzten Saison anknüpfen zu wollen. Nach einem Dribbling auf der linken Seite, brachte Divock Origi den Ball halbhoch in die Mitte, wo der Ball unglücklich von Grant Hanley’s Schienbein ins eigene Tor flog (8. Minute). Mo Salah stellte nach einem Steilpass von Roberto Firmino aus halblinker Position schnell auf 2:0 (19.).

Kurz darauf brillierte Salah dann auch als Vorlagengeber, als er eine Ecke von links punktgenau auf Virgil van Dijk schlug. Der Niederländer hatte im Duell mit Premier League-Debütant Max Aarons keine Schwierigkeiten und köpfte zum 3:0 ein (28.). Den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit setzte Origi der eine mustergültige Flanke von Alexander-Arnold aus elf Metern locker einköpfte (42.).

Für Sorgenfalten bei Jürgen Klopp sorgte jedoch Alisson Becker, der bei einem Abstoß wegknickte und beim Verlassen Platzes gestützt werden musste. Für ihn übernahm Neuzugang Adrian den Platz zwischen den Pfosten (39.). Die Aufsteiger aus Norwich zeigte immer wieder passable und ansehnliche Ballstafetten. Mit einem von Trainer Daniel Farke ausdrücklich gewünschten Ballbesitzfußball kamen sich vor allem in Person von Stiepermann (5., 10. und 26.) zu aussichtsreichen Abschlusschancen. In diesen Szenen zeigte sich die Hintermannschaft der "Reds” nicht gut sortiert und eröffnete den Gästen einige Freiräume.

Das Abwehrverhalten der Canaries” war jedoch auf vielen Strecken jedoch nicht Premier League reif. Der Ausfall von unter anderem Timm Klose in der Zentrale wog für die defensive Stabilität schwer.

Liverpool schaltet zurück, Pukki trifft

Nach dem Seitenwechsel schaltete die Elf von Jürgen Klopp mindestens einen Gang zurück und zeigte sich in Sachen Konzentration und Spannung nicht mehr auf einem Niveau wie in den ersten 45 Minuten. Zwar feuerten die “Reds” häufiger Richtung Gehäuse von Tim Krul, verfehlten dieses jedoch auch eben so häufig.

Durch die Hereinnahme von Ex-Bundesligaspieler Moritz Leitner (58.) zeigte sich der Aufsteiger couragierter und gefährlicher im Angriff. Zunächst klatschte ein Schuss von eben jenem am Aluminium (63.), kurz darauf stach der erfolgreichste Torschütze der vergangenen Championship Saison Teemu Pukki zum 4:1 (64.). Danach flachte das Spiel auch aufgrund von zahlreichen Auswechslungen ab und der Sieg der “Reds” wurde nicht ernsthaft in Gefahr gebracht.

Liverpool ist somit vorübergehend Tabellenführer der Premier League und kann sich jetzt entspannt den Start den Konkurrenz anschauen. Norwich City konnt ein der zweiten Halbzeit eine Blamage abwenden, aber muss in den kommenden Wochen die Defensivleistung verbessern. Die defensiven Schwächen der letzten Saison haben weiterhin Bestand. Auf die Offensive hingegen kann Coach Farke aufbauen.

Die Stimmen zum Spiel:

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): “Zu Beginn der zweiten Halbzeit hätten wir vielleicht ein fünftes oder sechstes Tor erzielen können, dann traf Norwich. Danach waren wir nie in Gefahr, aber mussten hart arbeiten, um das Ergebnis zu halten. Wir haben 60 Minuten lang super Fußball gespielt und eine solche letzte halbe Stunde ist in der Anfangsphase der Saison normal. Alisson hat einen Schlag gespürt. Es sieht nicht gut aus, aber wir müssen abwarten."

Daniel Farke (Trainer Norwich City): “Im Allgemeinen sind wir enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Ich bin aber natürlich unglaublich zufrieden mit dem Charakter meines Teams. Wir haben in der zweiten Halbzeit mehr Chancen kreiert und mehr Torschüsse erzielt. Ich hatte das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so schlecht waren. Ich liebe diese Mannschaft und ich liebe meine Spieler."

Das fiel auf: Farke's Matchplan

Trotz der bekannten Schwächen in der eigenen Defensive und gegen eine bärenstarke Offensive der “Reds” hat sich Daniel Farke ganz bewusst für diesen offensiven Spielplan entschieden. Auch wenn der amtierende Vizemeister die Lücken in der Defensive gekonnte aufgezeigt hat, konnten die “Canaries” ihre Stärken im Spiel mit dem Ball und in der Offensive unter Beweis stellen. In Vorwärtsgang war das eine couragierte Leistung auf die aufgebaut werden kann. Es wird sich zeigen müssen, inwieweit Farke die Probleme in der Defensive zu lösen weiß.

Der Tweet zum Spiel:

Auch wenn Norwich City nicht das gewünschte Resultat erzielen konnte, haben sie besser abgeschnitten als so manch anderes Team in Anfield.

Die Statistik: 11

Gleich elfmal durfte die Elf von Jürgen Klopp eine Ecke ausführen. Einmal waren die “Reds” damit auch erfolgreich, als van Dijk eine Ecke von Salah mit dem Kopf verwertete. Trotzdem hätte Liverpool diese Übermacht (zum Vergleich: Norwich hatte zwei Ecken) noch mehr nutzen können. Vor allem gegen den kopfballstarken van Dijk hatte kein Norwich-Spieler eine Chance.