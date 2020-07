Der FC Liverpool hat die Premier-League-Saison mit einem spektakulären 5:3 (3:1)-Heimsieg gegen den FC Chelsea abgeschlossen. Ein besonderer Erfolg für die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp, die nach Schlusspfiff die Premier League Trophy überreicht bekam. Damit endete eine 30-jährige Durststrecke. Entsprechend eurphorisch fielen die Reaktionen aus.

Jürgen Klopp (Teammanager FC Liverpool): "Ich könnte gar nicht glücklicher sein. Das bedeutet mir die Welt. Natürlich wäre es mit Fans besser gewesen, aber man kann das eben nicht ändern. Es ist und bleibt ein großartiger Moment. Mein Team ist vom Zu-Null-Team zum Circus Roncalli geworden heute. Wir sind die Champions von England, wir haben die Champions League und die Klub-WM gewonnen. Das ist unglaublich. Und wenn dieser Bullshit-Virus endlich weg ist, dann feiern wir alle gemeinsam."

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool): "Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet - und jetzt haben wir geliefert. Ich hätte jede andere Trophäe für diese eingetauscht. Es ist etwas ganz Besonderes, Teil dieses Teams, dieses Klub zu sein. Ich bin so stolz. Es ist wirklich schwer, meine Gefühle zu beschreiben."

Frank Lampard (Teammanager FC Chelsea): "Ein außergewöhnliche Spieler, in dem meine Mannschaft Charakter gezeigt hat. Man kann natürlich nie zufrieden sein mit einer Niederlage, aber das Team war immer dabei. Wir haben heute zu viele individuelle und kollektive Fehler gemacht, welche von einer Spitzenmannschsaft bestraft werden. Dennoch haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Pulisic deutet nach anfänglichen Schwierigkeiten immer mehr an, welch großes Talent er besitzt. Ich möchte dennoch daran erinnern, dass er erst 21 Jahre alt ist. Wir spielen an der Bridge und haben alles in eigener Hand gegen einen starken Konkurrenten. Wir glauben an unsere Spieler und müssen uns auf uns selbst konzentrieren."

