Leroy Sané ist der absolute Wunschspieler von Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern und der Königstransfer dieses Sommers in der Bundesliga. In München gilt der 24-Jährige als einer der Fixpunkte der neuen Bayern-Generation, die eine Ära prägen und die größten Titel im Vereinsfußball gewinnen soll. Druck spürt der Nationalspieler deshalb aber nicht, bei ihm überwiegt die Vorfreude.

Eine absolute Ansage.

Der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern ließ aus mehreren Gründen aufhorchen. Einerseits, weil die sportliche Qualität, die der deutsche Rekordmeister mit dem Nationalspieler hinzugewinnt, beachtlich ist.

Dann, weil sich das Tauziehen um den 24-Jährigen knapp anderthalb Jahre hinzog und letztlich auch deswegen, weil die am Ende gezahlte Abslösesumme impliziert, welch' herausragenden Job Sportvorstand Hasan Salihamidzic rund um die Verpflichtung gemacht hat.

Denn: Sané beim FC Bayern - das ist in allererster Linie ein Verdienst des Bosniers. "Hasan Salihamidzic und sein Konzept haben eine sehr große Rolle gespielt", verrät der Spieler nun in seinem ersten großen Interview als Bayern-Spieler mit der "Sport Bild". "Er stand vom ersten Moment an hinter dem Transfer und hat sich durch nichts beirren lassen. Dafür bin ich dankbar."

Salihamidzic habe Sané aufgezeigt, "wie der Verein arbeitet, welche Mannschaft er im Kopf hat, wie der Weg aussieht". Sofort habe er der ehemalige Schalker gemerkt, dass er sehr gut zum Klub und den Spielern passe. "Ich wollte dadurch Teil des erfolgreichen Bayern-Wegs sein."

Leroy Sané: "Bayern-System passt perfekt"

Ganz sicher ist, dass der Verein Sané als Eckpfeiler des neuen Teams einplant.

Die erfolgreiche Ära rund um Arjen Robben und Franck Ribéry hallt noch immer nach. Klar, mit Kingsley Coman und Serge Gnabry haben die Bayern für Ersatz auf dem Flügel gesorgt, als echte Nachfolger der beiden Vereinslegenden werden beide aber (noch) nicht gesehen.

Bei Sané ist die Erwartungshaltung eine andere - und Sané schürt diese durch eigene Aussagen weiter: "Das Bayern-System passt tatsächlich perfekt zu mir. Flügelspieler prägen das Bayern-Spiel, das kommt mir natürlich sehr entgegen. Das war für mich schon ein ganz zentraler Punkt."

Sané beim FC Bayern: So groß wie Robben und Ribéry?

Doch es ist ein großer Schritt hin zu "Robbery", einer, für den es auch Zeit bedarf. Sané kommt zudem noch von einer langwierigen Verletzung zurück, hat noch Defizite im Fitnessbereich, die er über den Sommer aufholen muss.

"Beide (Robben und Ribéry, Anm. d. Red.) haben unglaubliche Verdienste für den Verein, sie haben mich beeindruckt. Da ist eine große Lücke zu füllen", weiß Sané, der jedoch eher Lust auf die neue Aufgabe verspüre, als sich selber Druck zu machen. "Ich will sehen: Wie weit kann ich kommen, wie gut kann ich werden? Ich weiß, was ich kann, ich habe meine Ziele. Aber ich bürde mir nicht auf, dass ich sage: 'Ich möchte so groß wie Robben und Ribéry werden!'"

Leroy Sané (FC Bayern München) Fotocredit: Getty Images

Es war diesen beiden Größen der Bayern-Vergangenheit geschuldet, dass Sané im Jahr 2016 überhaupt den Weg zu Manchester City wählte und sich eben nicht dem schon damals interessierten deutschen Rekordmeister anschloss.

"Es wäre schwierig gewesen, weil ich zu dieser Zeit nicht wirklich eine Perspektive in München gesehen habe", verrät der 24-Jährige nun.

"Robben und Ribéry waren damals auf einem absoluten Top-Niveau. Und ich kann mich selbst gut einschätzen: So weit wie sie war ich damals natürlich nicht. Bayern war dennoch ein Reiz für mich, es war schon damals eine der besten Mannschaften auf der Welt. Aber ich war auch realistisch und habe erkannt: Das wird eng mit Spielzeiten, das ist nicht der richtige Schritt", begründet er heute seinen Wechsel zu Pep Guardiola nach England.

Leroy Sané: Fokus liegt auf Champions-League-Titel

Bescheidenheit und reflektierte Selbstwahrnehmung - Eigenschaften, die im beinharten Fußballgeschäft weiterhelfen. Vier Jahre später, etwas mehr als ein Jahr nach Ende der "Robbery-Ära" fühlt sich Sané nun bereit für den größten deutschen Klub - und wird nun als Fixpunkt der neuen Generation beim FC Bayern besonders im Fokus der Fans, Medien und Verantwortlichen stehen.

Joshua Kimmich, Benjamin Pavard, Niklas Süle, Leon Goretzka, Alphonso Davies: Immer deutlicher kristallisiert sich die neue Generation an Bayern-Größen heraus. Spieler, die einen neuen Spirit versprühen, die hungrig sind.

"Ja, das spüre ich. Die Jungs sind heiß und fokussiert, sie haben große Ziele mit dem Verein", sagt Sané und fügt an: "Ich denke, es kann einiges erreicht werden. Ich sehe definitiv eine realistische Chance, mit Bayern die Champions League zu gewinnen."

Warum auch nicht? Schließlich hat er schon im August die Chance dazu, wenn er auch nicht aktiv auf dem Feld mitspielen darf. Am 8. August steht das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in der heimischen Allianz Arena an (ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de).

Bringen die Münchner dann den 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel erwartungsgemäß ins Ziel, würden drei weitere Siege zum Titel reichen. Sané ist zwar schon Teil des Teams und wird auch mit nach Lissabon reisen - spielen hätte er aber nur für seinen Ex-Klub ManCity gedurft, man entschied sich jedoch dafür, komplett zu verzichten.

"Der Verein wollte auch, dass ich mich auf meine neue Aufgabe in München richtig vorbereiten kann. Hätte ich die Saison zu Ende gespielt, wäre die Vorbereitung sehr kurz ausgefallen. Ich will in Ruhe ankommen, eine Bleibe finden, mich auf das neue Kapitel in meiner Karriere vorbereiten und dann voll durchstarten."

Damit der Ansage schon sehr bald auch große Taten folgen...

