Trotz schwacher Leistung, die Wiedergutmachung für die 0:4-Pleite gegen Manchester City ist geglückt: Der FC Liverpool hat am 33. Spieltag gegen Abstiegskandidat Aston Villa einen mühsamen 2:0 (0:0)-Erfolg geholt. Sadio Mané verwertete eine der wenigen sehenswerten Aktionen der Reds zum 1:0 (71.). Kurz vor Schluss erhöhte Curtis Jones noch auf 2:0 (89.).

So lief das Spiel:

In einer ereignisarmen ersten Hälfte hatte der FC Liverpool zwar deutlich mehr Ballaktionen, überlegen war er Aston Villa aber nicht. Das Tempo war nicht allzu hoch, der Großteil des Geschehens spielte sich im Mittelfeld ab. Vor den Sechzehnern war vor allem aufgrund der fehlenden Kreativität, um die letzte Linie zu überspielen, meist Schluss. Beide Vereine platzierten je nur einen Schuss aufs gegnerische Tor.

Gleiches Bild nach dem Seitenwechsel: Viel Ballbesitz für den LFC, wenige erwähnenswerte Strafraumszenen. Auch aus der Distanz wurde kaum Torgefahr ausgestrahlt. Jürgen Klopp brachte nach einer Stunde Jordan Henderson, Roberto Firmino und Georginio Wijnaldum für Fabinho, Divock Origi, sowie Alex Oxlade-Chamberlain - das zahlte sich aus.

Die Hausherren schafften es nun vermehrt, sich in gute Schusspositionen zu bringen. In der Schlussphase schossen sie sich in Führung. Naby Keïta wurde in der linken Strafraumhälfte nicht gestört, sodass er flach nach innen passte. Sadio Mané netzte aus relativ kurzer Distanz per Direktabnahme hoch zum 1:0 ein. Villa-Schlussmann Pepe Reina war ohne Abwehrchance.

Anschließend bot der bereits feststehende Premier-League-Champion dem abstiegsbedrohten Aufsteiger nur noch selten ein Durchkommen.

Kurz vor Schluss machte der 19-jährige eingewechselte Curtis Jones, der unter der Woche ein neues Arbeitspapier bei den Reds unterschrieb, mit seinem Premier-League-Debütreffer alles klar. Jordan Henderson passte aus zentraler Position ans linke Fünfereck, wo Andrew Robertson gefühlvoll auf den zweiten Pfosten flankte. Dort legte Mohamed Salah per Kopf quer, sodass Jones zum 2:0-Endstand flach ins lange Eck schoss (89.).

Der Tweet zum Spiel:

Liverpool kam in der ersten Halbzeit lediglich zweimal zum Abschluss. Ebenso wenige Schüsse vor der Pause hatte das Klopp-Team zuvor letztmals im Oktober 2018, als es gegen Manchester City ging.

Das fiel auf: Ein Publikumsliebling kehrt zurück

Reina kehrte an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von 2005 bis 2014 stand er beim FC Liverpool unter Vertrag. Im Mai 2013 hütete er letztmals bei einem Heimspiel das Tor der Reds. Sein vor dieser Partie letzter Auftritt an der Anfield Road, bei dem er im Kasten eines Gäste-Teams stand, ist bereits mehr als 19 Jahre her (im April 2001 mit dem FC Barcelona).

Die Statistik: 9

Aston Villa blieb in Englands höchster Spielklasse zum neunten Mal nacheinander sieglos (zwei Unentschieden, sieben Niederlagen). Kein anderer Verein wartet derzeit in diesem Wettbewerb länger auf einen Dreier.

