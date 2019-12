So lief das Spiel:

Gleich in den ersten Minuten begann die Erstürmung des King Power Stadiums von Leicester. Die Gastgeber wirkten in den ersten Minuten nicht wach, konnten das Liverpooler Pressing teils nur mit Glück überstehen. In der 11. Minute hätte es erstmals schiefgehen können, gar müssen. Nach einer Ecke für die „Foxes lief der Konter in die Gegenrichtung. Mo Salah war schon an Leicester-Keeper Kasper Schmeichel vorbei, traf dann aber nur das Ausßennetz. Danach befreite sich der Tabellenzweite vom ganzen großen Druck, eigene Chancen kreierte das Team von Brendan Rodgers aber auch nicht.

Und so kam es dann Liverpool, das eine seiner Chancen nutze. Roberto Firmino, aktuell gerade in Topform, köpfte im Anschluss an einen Eckball eine Trent-Alexander-Arnold-Flanke am langen Pfosten ins kurze Eck zum 1:0 (31.) Nach dem Rückstand spielte dann nur noch das Team von Welt-Trainer Jürgen Klopp, Sadio Mané verpasste relativ freistehend den Doppelschlag (34.). Und Leicester? Ging ohne Schuss aufs Tor der absolut sattelfesten LFC-Defensive in die Halbzeit.

Der Glaube an eine bessere zweite Halbzeit für die Hausherren wurde den Fans aber schnell genommen. Haarsträubende Abwehrfehler wie von Dennis Praet, der an der eigenen Eckfahne einen Ball vertändelte (55.), bestrafte Liverpool trotz Chancenwuchers zunächst nicht.

Und so kam es, dass sich die „Foxes langsam mauserten, etwas besser wurden. Doch bevor es brenzlig werden konnte, erhöhte Liverpool vom Punkt auf 2:0. Der eine Minute zuvor eingewechselte James Milner setzte die Kugel nach einem Handspiel von Caglar Söyüncü direkt in die Mitte (71.). Doch es sollte noch dicker kommen für die Foxes, denn nun brachen alle Dämme. Firmino machte sein zweites Tor des Tages, bereitete es auch selbst vor und bekam die Kugel kurz vor dem Tor von Alexander-Arnold zurück, um mühelos auf 3:0 zu erhöhen (74.). Und dann durfte auch noch der Vorlagengeber ran. Einen Konter über Mané schloss Alexander-Arnold per Vollspann flach links unten ins lange Eck ab, vergoldete seinen Tag mit zwei Vorlagen damit selbst. Danach passierte nichts mehr.

Das fiel auf: Überforderte Abwehr

Und das war die beste Abwehr der Liga? Die Defensive, die zuhause bis zum Spiel nur fünf Gegentore zu Hause kassierte und keine Niederlage? Mit dem Pressing der Reds kam Leicester überhaupt nicht zurecht leistete sich zum Teil katastrophale Ballverluste oder Fehlpässe, die Liverpool gerade vor der Pause noch zu einem deutlicheren Ergebnis hätte nutzen können.

Die Statistik: 500

Das 3:0 durch Firmino war das 500. Tor für Liverpool unter Jürgen Klopp als Trainer.