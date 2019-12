Wie "Sky Sports", der "Guardian" und mehrere italienische Medien berichten, kehrt Ibrahimovic nach mehr als sieben Jahren zu seinem Ex-Verein zurück. Bei seinem ersten Engagement absolvierte er 85 Spiele, in denen ihm 56 Tore und 24 Vorlagen gelungen. Demnach befindet sich "Ibra" auf dem Weg nach Mailand, um noch letzte Vertragsdetails zu klären. In den nächsten zwei Tagen soll er dann offiziell vorgestellt werden.

"Wenn mich ein Projekt überzeugt und anregt, dann kann ich auf meinem Niveau spielen bis ich 50 bin", erzählte der Angreifer vor Kurzem gegenüber der "Gazetta dello Sport" und weiter: "Mailand ist meine zweite Heimat. Ich habe wundervolle Erinnerungen an die Stadt." Ibrahimovic heizte die Gerüchte zudem in einem Interview mit der italienischen "GQ" an:

" Bis bald in Italien. Ich werde zu einem Verein gehen, der wieder gewinnen und seine Geschichte auf den neuesten Stand bringen muss. "

Zlatan Ibrahimovic soll in den nächsten 48 Stunden beim AC Milan vorgestellt werden.Getty Images

Für sein zunächst auf sechs Monate befristetes Comeback bei Milan, das kurz vor Ende der Hinrunde auf Platz elf im grauen Mittelmaß versunken ist, soll Ibrahimovic angeblich drei Millionen Euro kassieren. Seine Weiterverpflichtung sei von der Anzahl seiner Einsätze und Tore abhängig.

Bereits zum Trainingsstart des früheren Champions-League-Gewinners nach der kurzen Winterpause am Montag (30. Dezember) soll der Hüne zum Kader von Trainer Stefano Pioli stoßen. Sein Comeback im Milan-Trikot könnte im ersten Spiel des neuen Jahres am 6. Januar gegen Sampdoria Genua steigen.

