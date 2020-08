Kostas Tsimikas (l.) im Duell mit Bayerns Kingsley Coman in der Champions-League-Gruppenphase im November 2019

Der englische Meister FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp hat Außenverteidiger Kostas Tsimikas verpflichtet. Der 24 Jahre alte Grieche kommt vom griechischen Meister Olympiakos Piräus an die Anfield Road und unterschrieb bei den Reds einen "langfristigen Vertrag." Das gab der Klub am Montag bekannt. Es ist für Tsimikas bereits die dritte Station im Ausland.

In der Saison 2016/2017 war Kostas Tsimikas von Olympiakos zu Esbjerg fB nach Dänemark ausgeliehen. In der folgenden Saison ging es für ihn erneut auf Leihbasis zu Willem II in die niederländische Eredivisie.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Linksverteidiger 46 Partien für Piräus. Er stand bei allen 16 Europapokal-Spielen der Griechen in der Startelf und spielte bis auf eine Ausnahme auch immer durch. Tsimikas bestritt außerdem bisher drei Länderspiele für Griechenland.

Jürgen Klopp sagte über den Neuzugang: "Er ist ein sehr guter Fußballer mit einer Sieger- und Wettkampfattitüde. Ich mag seine Mentalität."

(mit SID)

